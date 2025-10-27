Miguel Noguera se asegura su regalo: hoy en Más de uno Alicante se rodea de las Carteras Reales 2026

El ‘Ojo Crítico’ de Miguel Noguera felicita también a los nuevos Reyes Magos.

En el espacio ‘El Ojo Crítico de Miguel Noguera’, de en Más de uno Alicante, ha querido felicitar a las nuevas Carteras Reales y a quienes encarnarán a los Reyes Magos en la próxima Cabalgata del 5 de enero de 2026.

Este año, la magia estará representada por tres destacadas figuras del ámbito empresarial y social alicantino: Antonio Beresaluce, presidente de Aceitunas Cazorla, asumirá el papel de Melchor; Carlos Bosch, fundador del Grupo Gastroportal, dará vida a Gaspar; y Nacho Amirola, presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), encarnará a Baltasar.

Durante el programa, además, se hizo un repaso por los actos sociales y solidarios más destacados celebrados recientemente en la ciudad, en los que Miguel Noguera ha participado como maestro de ceremonias, demostrando una vez más su carisma, cercanía y compromiso con Alicante.