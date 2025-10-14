En Más de uno Alicante reflexionamos sobre la otra cara del envejecimiento: soledad, abandono y lucha por la dignidad

Hoy en Más de Uno Alicante hemos puesto voz a una realidad que, por desgracia, viven muchos de nuestros mayores: la soledad, la falta de atención y las condiciones indignas en algunos servicios que deberían protegerlos.

Nos han acompañado José Luis Gómez, Toñi Molina y Francisco Ortega, miembros de la Plataforma de Afectados por la Burocracia Digital, una entidad que lucha por los derechos de las personas mayores y denuncia cómo la digitalización y la falta de sensibilidad institucional están aumentando su vulnerabilidad.

Junto a ellos han estado Eva Túnez y Susana Cerdán, trabajadoras de una empresa encargada de servir comida a domicilio a mayores dependientes. Ambas han descrito con preocupación situaciones que comprometen la dignidad y la salud de quienes reciben el servicio. Han denunciado que se les obliga a transportar en los mismos vehículos alimentos y ropa de cama sucia, una práctica que pone en riesgo, según sus palabras, la seguridad alimentaria de personas especialmente frágiles.

Durante la conversación, también se ha puesto de manifiesto la soledad extrema que padecen muchos mayores en la provincia, que a menudo se enfrentan a una administración inaccesible, a una burocracia que los margina y a servicios de asistencia que no siempre cumplen con las condiciones mínimas de calidad y humanidad.