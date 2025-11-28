CON LUZ SIGÜENZA

En Más de Uno Alicante, un cometa lejano y los límites del placer nos ayudan a explorar lo que brilla y lo que duele

3I Atlas, un cometa que viene de fuera del sistema solar y un deseo que nace dentro de nosotros: dos recordatorios de que perseguir solo lo extraordinario puede llevarnos al sufrimiento

Luz Sigüenza

Alicante |

Más de uno Alicante

En Más de Uno Alicante, los viernes abrimos una ventana a lo extraordinario. Nos asomamos a los fenómenos que desafían la lógica, a lo que viene de muy lejos, quizá del propio más allá, pero también a otros misterios igual de profundos: los que habitan dentro de nosotros. Porque pocas cosas resultan tan enigmáticas como los sentimientos humanos.

Hoy, Pedro Amorós y Rafa Pacheco nos acompañan para explorar ese territorio fascinante donde se cruzan el cosmos y el alma, lo desconocido y lo cotidiano, lo que nos sobrecoge y lo que nos conmueve. Juntos, nos invitan a descubrir lo sublime de la vida desde todas sus dimensiones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer