En Más de Uno Alicante, un cometa lejano y los límites del placer nos ayudan a explorar lo que brilla y lo que duele

En Más de Uno Alicante, los viernes abrimos una ventana a lo extraordinario. Nos asomamos a los fenómenos que desafían la lógica, a lo que viene de muy lejos, quizá del propio más allá, pero también a otros misterios igual de profundos: los que habitan dentro de nosotros. Porque pocas cosas resultan tan enigmáticas como los sentimientos humanos.

Hoy, Pedro Amorós y Rafa Pacheco nos acompañan para explorar ese territorio fascinante donde se cruzan el cosmos y el alma, lo desconocido y lo cotidiano, lo que nos sobrecoge y lo que nos conmueve. Juntos, nos invitan a descubrir lo sublime de la vida desde todas sus dimensiones.