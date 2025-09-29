Más de uno Alicante acoge un nuevo espacio para empresas de la mano de Level UP

Hoy en Más de uno Alicante, comenzamos un nuevo espacio de la mano de Level UP, pensado para guiar a las empresas y negocios a sacar el máximo partido de su esfuerzo. En cada programa vamos a compartir una idea concreta, fácil de aplicar y con resultados medibles, porque la clave no está en discutir… sino en probar.

Hoy rompemos con una frase muy común: “en mi sector no se puede”. ¿De verdad? Pues vamos a demostrar lo contrario con un método sencillo: el 7–1–10. ¿En qué consiste? Muy fácil: 7 días de prueba, 1 cambio cada vez, y un mínimo de 10 intentos. Con esos datos, ya puedes tomar decisiones reales.

Pero lo mejor es que escuches a nuestro formador, Tony Fábrega, quien ha dado claves para implementar pequeños cambios que podrían suponer una gran diferencia para el establecimiento y para el cliente.

Apunta la fecha: 31 de octubre, hotel NH de Alicante. Una conferencia gratuita con Toni Fábrega, formador de la escuela de negocios Level UP. Inscríbete ya en yosoyaccion.es.