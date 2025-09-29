¡EN MI SECTOR NO SE PUEDE!

Más de uno Alicante acoge un nuevo espacio para empresas de la mano de Level UP

Tony Fábrega, formador en la escuela de negocios, nos trae cada día píldoras informativas con ideas frescas e innovadoras para hacer más rentable tu negocio

Redacción

Alicante |

Level Up

Hoy en Más de uno Alicante, comenzamos un nuevo espacio de la mano de Level UP, pensado para guiar a las empresas y negocios a sacar el máximo partido de su esfuerzo. En cada programa vamos a compartir una idea concreta, fácil de aplicar y con resultados medibles, porque la clave no está en discutir… sino en probar.

Hoy rompemos con una frase muy común: “en mi sector no se puede”. ¿De verdad? Pues vamos a demostrar lo contrario con un método sencillo: el 7–1–10. ¿En qué consiste? Muy fácil: 7 días de prueba, 1 cambio cada vez, y un mínimo de 10 intentos. Con esos datos, ya puedes tomar decisiones reales.

Pero lo mejor es que escuches a nuestro formador, Tony Fábrega, quien ha dado claves para implementar pequeños cambios que podrían suponer una gran diferencia para el establecimiento y para el cliente.

Apunta la fecha: 31 de octubre, hotel NH de Alicante. Una conferencia gratuita con Toni Fábrega, formador de la escuela de negocios Level UP. Inscríbete ya en yosoyaccion.es.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer