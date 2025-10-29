Más de 200 profesionales participan en las jornadas de formación sobre prevención del suicidio organizadas por el Teléfono de la Esperanza

Cada año, 4.300 personas pierden la vida por causas no naturales en España, más de 400 en la Comunitat Valenciana.

Entre los colectivos más vulnerables ante esta realidad silenciosa se encuentran las personas mayores que viven en soledad severa y los adolescentes, especialmente expuestos a situaciones de riesgo emocional.

El pasado viernes, el Teléfono de la Esperanza de Alicante reunió en el Palacio de Congresos de Alicante a cerca de 200 profesionales de distintos ámbitos, salud mental, educación, servicios sociales y cuerpos de seguridad, para formarse en detección, intervención y acompañamiento ante conductas suicidas.

Una jornada que refleja el firme compromiso de esta entidad con la salud mental y la prevención del suicidio, ofreciendo a quienes están en primera línea del apoyo emocional las herramientas necesarias para salvar vidas y acompañar desde la esperanza.

Hoy, en Más de Uno Alicante, hemos conversado con Paco Sabuco, presidente del Teléfono de la Esperanza en Alicante, quien ha destacado el carácter vocacional y solidario de un servicio cuyo principal objetivo es, sencillamente, ayudar a los demás.