Más de 200 personas al año solicitan en España una intervención de reasignación de género, la mayoría son hombres que quieren ser mujer

Las solicitudes de cambio de sexo son cada vez más frecuentes, de hecho en los últimos 5 años se han triplicado. Y estos datos no están completos ya que la estadística no muestra los casos de las clínicas y hospitales privados que son los que realizan la mayor parte de las intervenciones. El perfil mayoritario del paciente que llega a la consulta del especialista es el de la persona adulta que sufre una gran carga de ansiedad por llevar varios años viviendo una identidad de género con la que no se siente identificado, y por otro lado están las familias que consultan al cirujano cómo afrontar la solicitud de un menor que quiere ser intervenido de una reasignación de género. En ambos casos el protocolo marca un procedimiento psicológico y hormonal previo a la cirugía, ya que ésta suele implicar cambios que, aunque pueden ser reversibles, son muy complicados. De todo ello hemos hablado hoy con el Dr. Aparicio, cirujano plástico y director médico de Silfid Alicante.