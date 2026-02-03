CON LUZ SIGÜENZA

Marta Pérez-Carbonell presenta en Más de uno Alicante su última novela 'Mañana seguiré viva'

Manuel Avilés recomienda este libro sobre las sombras de la fama, la libertad individual, la maternidad y las familias que elegimos

Luz Sigüenza

Alicante |

Libro 'Mañana seguiré viva'

Mañana seguiré viva, la nueva novela de Marta Pérez-Carbonell, explora las luces y sombras de la fama, la identidad y la maternidad a través del personaje de Linda Rams, una legendaria actriz retirada que rememora su pasado desde Capri. Con una prosa íntima y sugerente, la autora traza un retrato sobre la construcción del relato personal, la culpa y las relaciones que se sostienen más allá de los lazos de sangre. Publicada por Lumen, la obra consolida a Pérez-Carbonell como una de las voces más destacadas de la narrativa española contemporánea.

