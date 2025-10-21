Manolo Copé: Alicante necesita estar más pendiente de los asuntos sociales de los ciudadanos y no vender humo

El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel Cope, ha hecho balance de los dos años de mandato del Partido Popular con Luis Barcala al frente del consistorio.

Cope ha calificado este periodo como “dos años de anuncios y poca planificación”, asegurando que muchas de las actuaciones presentadas por el alcalde durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad “carecen de una estrategia global que piense en el conjunto de los barrios y en la calidad de vida de la ciudadanía”.

Desde Esquerra Unida critican que el Ayuntamiento haya priorizado grandes proyectos, como infraestructuras deportivas o actuaciones puntuales, “mientras siguen pendientes problemas estructurales como la vivienda, la limpieza o la falta de espacios verdes”.

El portavoz ha insistido en la necesidad de construir un modelo de “ciudad amable y sostenible”, que apueste por el transporte público, la recuperación del espacio público y políticas de vivienda accesible. “No se puede hablar de sostenibilidad si la gente no puede pagar un alquiler o si los barrios siguen sin los servicios básicos que merecen”, ha señalado.