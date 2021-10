Si levantas la persiana de tu negocio cada día, te conviene saber qué obligaciones debes cumplir para evitar sanciones de la inspección

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con Nadia Molina, quien nos ha recordado cuáles son los principales motivos por los que son sancionadas las empresas tras una inspección. Una de las cuestiones en las que normalmente fallan los empresarios, porque no le dan la importancia que tiene, es en el registro horario de la jornada de los empleados, obligatorio desde 2019. No cumplir con la ley de protección de datos o no tener de alta a algún trabajador, también están entre las principales causas de sanción.