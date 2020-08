Mantarrayas, delfines y morenas se siguen avistando en la orilla de la playas tras el confinamiento

Este verano ha sido frecuente ver en las costas de la provincia de Alicante animales que no suelen acercarse tanto a la costa sobre todo por la presencia de bañistas. Sin embargo durante el confinamiento comenzaron a moverse con más libertad hasta llegar a la orilla de nuestras playas y todavía en estas fechas se siguen viendo muy cerca de las personas. La costa de Benidorm y la Isla de Tabarca han sido lugares habituales en los que los bañistas han podido disfrutar de la compañía de estas especies marinas a las que es mejor no acercarse ya que, aunque no son peligrosas, no se sabe como podrían reaccionar en caso de sentirse amenazadas por nuestra presencia. De ello, y de cómo afecta a la flora y fauna marina el cambio climático, hemos hablado hoy con Gabriel Soler, director científico del Instituto de Ecología Litoral.