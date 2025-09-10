Juan Latorre nos descubre en Más de uno Alicante cómo afrontar con energía la vuelta a la rutina en septiembre

En septiembre no todo es organización, horarios y listas de tareas… También está lo invisible: la influencia de los astros, de la luna que cambia nuestras mareas internas, de eclipses que nos invitan a soltar y de portales energéticos que, dicen, abren caminos de transformación.

Hoy queremos mirar la vuelta al curso desde dos ángulos: lo que sentimos en el cuerpo y lo que percibimos en el alma. Y para ello nos acompaña en Más de uno Alicante, el coach alicantino Juan Latorre, para ayudarnos a entender cómo afrontar este regreso con buena energía.