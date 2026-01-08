CON LUZ SIGÜENZA

Juan Latorre: "El año 2026 abre un nuevo ciclo y una gran oportunidad de cambio"

Para ayudarnos a entender y transitar este cambio tan profundo, hoy nos acompaña en Más de uno Alicante Juan Latorre, mentor y coach alicantino

Luz Sigüenza

Alicante |

Juan Latorre 2026

Estamos viviendo un momento de transición muy potente. Cerramos un ciclo y abrimos otro, y no es solo un cambio de calendario: es un cambio interno, emocional y también colectivo.

Dejamos atrás un año 9, un año de cierres, depuración y aprendizaje profundo, que nos ha invitado a soltar lo que ya no encajaba en nuestra vida: vínculos, hábitos, formas de pensar… incluso versiones antiguas de nosotros mismos.

Y ahora comenzamos un año 1. Un año de inicio, de movimiento, de decisión y de despertar del poder personal. Un tiempo que nos empuja a preguntarnos: ¿Desde dónde estoy creando mi vida ahora? ¿Qué depende realmente de mí? ¿Cómo avanzar sin miedo, pero con consciencia?

Para ayudarnos a entender y transitar este cambio tan profundo, hoy nos acompaña en Más de uno Alicante Juan Latorre, mentor y coach alicantino, que trabaja precisamente en acompañar procesos de transformación personal y toma de decisiones conscientes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer