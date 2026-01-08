Juan Latorre: "El año 2026 abre un nuevo ciclo y una gran oportunidad de cambio"

Estamos viviendo un momento de transición muy potente. Cerramos un ciclo y abrimos otro, y no es solo un cambio de calendario: es un cambio interno, emocional y también colectivo.
Dejamos atrás un año 9, un año de cierres, depuración y aprendizaje profundo, que nos ha invitado a soltar lo que ya no encajaba en nuestra vida: vínculos, hábitos, formas de pensar… incluso versiones antiguas de nosotros mismos.
Y ahora comenzamos un año 1. Un año de inicio, de movimiento, de decisión y de despertar del poder personal. Un tiempo que nos empuja a preguntarnos: ¿Desde dónde estoy creando mi vida ahora? ¿Qué depende realmente de mí? ¿Cómo avanzar sin miedo, pero con consciencia?
Para ayudarnos a entender y transitar este cambio tan profundo, hoy nos acompaña en Más de uno Alicante Juan Latorre, mentor y coach alicantino, que trabaja precisamente en acompañar procesos de transformación personal y toma de decisiones conscientes.