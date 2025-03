ImpulsAlicante celebra su gala anual con 'Mujeres que abren caminos'

La Escuela de Talento Femenino de Impulsalicante, tendrá como invitadas a mujeres que son referente en sus campos.

La mesa redonda contará con la participación de:

Asunción Valdés, periodista en el año 1972, redactora del INFORMACIÓN. Entre 1977 y 1986 fue la primera corresponsal de RNE en Bonn y en Bruselas y primera editora de Telediario y de En Portada, en TVE. En 1986 se convirtió en la primera directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Entre 1993 y 2003 fue la primera directora de Comunicación de la Casa Real. Entre 2011 y 2017 fue directora general en Prensa Ibérica. En 2022, el IAC Juan Gil-Albert le publica "REVIVIR, La nueva Carmen de Burgos". Entre sus distinciones destaca la calle alicantina Periodista Asunción Valdés.

Gloria de Nova, la primera fotoperiodista de la provincia junto a Perfecto Arjones en INFORMACIÓN, con quien también comparte la exclusiva de fotografiar los acontecimientos alicantinos para la Agencia EFE. Con la periodista Ángeles Cáceres realiza reportajes de investigación para Interviu y, años más tarde, en La Verdad, sigue capturando la realidad al lado de Ángel García, otro grande del fotoperiodismo alicantino.

María Rosa Mirasierra, periodista pertenece a la Federación de Asociasciones de Periodistas de España (FAPE) desde 1973 y es Asociada de honor de la Asociación de Periodista de Alicante. Creadora del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Alicante desde 1984 hasta 2014, cuando se jubiló.

Marisol Conde, Jefa de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana. Primera mujer en asumir este puesto. Graduada en Criminología. Durante su etapa como responsable de Policía Científica participó como docente en diversos masters organizados por la facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Alicante. Extensa formación, durante los casi 42 años de trayectoria profesional, en materias vinculadas al terrorismo y al área técnica de Policía Científica, y en la actualidad también en materias del ámbito competencial de la Generalitat Valenciana.

Marina Gisbert, Médico Forense desde 1983 obtuvo la plaza en el Juzgado de Instrucción nº3 de Valencia. Consiguió también la Especialidad de Análisis Clínicos. En 1991 obtuvo la plaza como Profesor titular, y eligió la carrera docente. Formó parte del comité de bioética asistencial del Hospital Clínico, y también de La Fe. Presidió el Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana desde 2017 hasta 2022. Además, fue miembro de la Comisión Deontológica del ICOMV, y de la Comisión de Defensa de la Medicina, que posteriormente presidió.

Mónica Rouanet, nació en Alicante y desde los siete años vive en Madrid, donde estudió Filosofía y Letras. Especializada en Pedagogía por la Universidad Pontificia de Comillas, posteriormente cursó estudios de Psicología en la UNED. Desde hace más de veinte años atiende a personas en riesgo y dificultad social. Durante más de 20 años he trabajado en proyectos de intervención integral con personas en riesgo de exclusión social, y durante todo este tiempo no he abandonado mi gran pasión: la escritura. Creo que escribo desde siempre, aunque no recuerdo mis primeros textos. A los 19 años tuve un accidente de coche y perdí la memoria.

Almudena Casado, graduada en Trabajo Social Almudena investiga las intersecciones entre lo Artístico, lo Terapéutico y lo Social, sacando el teatro fuera de los escenarios para transformar con humor y creatividad la vida de las personas