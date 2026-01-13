En Más de uno Alicante hacemos hoy un análisis en clave histórica de Occidente en torno a esta publicación de la mano de Emilio González Ferrin, autor del libro y Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Sevilla y Belén Cuenca Abellán doctora en Historia y Humanidades, graduada en Historia del Arte, especializada en arte islámico medieval y directora del Proyecto Cultural Dunya Hanya Patrimonio.
Hoy en Más de uno Alicante: ¿Qué es el Islam? una mirada histórica y crítica para entender una religión, una civilización y sus sociedades
Hoy en Onda literaria, Manuel Avilés recomienda este libro que abunda en el islam como ‘apertura del pueblo elegido’: una lectura histórica de sus orígenes
¿Qué es el Islam?