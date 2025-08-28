La Hormiga Poeta da una segunda vida a los libros y evita que acaben en el contenedor

La asociación cultural La Hormiga Poeta nació en 2019 con un objetivo claro: salvar del olvido y del contenedor todo lo que se publica, desde libros hasta cómics, coleccionables y otros materiales de papel.

Su labor consiste en recoger de manera gratuita y a domicilio los ejemplares que los vecinos ya no quieren o no tienen espacio para guardar. Una vez almacenados y catalogados en su sede del barrio de San Blas de Alicante, los destinan principalmente a bibliotecas públicas, colegios y asociaciones que cuentan con presupuestos muy limitados para la compra de libros.

De esta forma, miles de títulos reciben una segunda vida, llegando a manos de quienes más los necesitan. Y cuando los ejemplares no encajan en los fondos de las bibliotecas, la asociación los canaliza hacia librerías de segunda mano o particulares que buscan alguna obra en concreto. “Si lo tenemos, te lo llevas”, resumen desde la entidad.

La intención de La Hormiga Poeta es ampliar progresivamente su radio de acción: de Alicante al resto de la provincia y, con el tiempo, al conjunto de España. Todo depende del volumen de donaciones, de la capacidad de acogida de las bibliotecas… y, como dice su impulsor, Ulises, “de la energía que tengamos para seguir rescatando cultura”.