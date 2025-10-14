La ganadora del Premio Azorín 2025, Rosario Raro, se estrena en las Veladas Literarias de Maestral este viernes

Luz Sigüenza y Manuel Avilés han charlado hoy distendidamente con la autora de la novela ganadora del Premio Azorín de Novela 2025, Rosario Raro.

La novela se ambienta en el sur de África en 1901 y narra una poderosa historia sobre segundas oportunidades con unas protagonistas arrebatadoras. La trama entrelaza los destinos de sus personajes en una historia en la que se atreven a poner en riesgo su libertad por desafiar el orden establecido, captura la imaginación del lector desde la primera página.

Para hacer de esta cita una noche memorable, el equipo de cocina de Maestral ha diseñado un menú especial inspirado en la novela. Los platos evocarán el sabor de la historia presentada, y la cena estará acompañada por Ad Gaude de Casa Sicilia 1707, un vino seleccionado para la ocasión, cuya etiqueta estará personalizada con motivos de "La novia de la paz".