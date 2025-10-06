La Fundación Roble y Machete organiza en Alicante un concierto benéfico en el ADDA y una charla-coloquio con el escritor Lorenzo Silva

En Más de Uno Alicante hemos hablado con Alfonso Blas, comandante en la reserva, y José Ignacio Acevedo Espejo, presidente de la Fundación Roble y Machete y coronel retirado, sobre los eventos que la Fundación ha organizado para este mes de octubre.

El 8 de octubre, previo al festivo de la Comunitat Valenciana, tendrá lugar en el ADDA un concierto sinfónico a cargo de la ADDA Simfònica, bajo la dirección de Daniel Abad Casanova.

Por otra parte, el 15 de octubre, el protagonista será Lorenzo Silva, quien mantendrá una charla-coloquio con el comandante Alfonso Blas sobre su experiencia en el Mando de Operaciones Especiales (MOE). Silva participó en diversas actuaciones para documentarse con el objetivo de escribir un artículo que finalmente dio lugar a su novela Nadie por delante. El encuentro se celebrará en el Sport Club, a las 20:00 horas.