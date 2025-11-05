La FAPA Gabriel Miró celebra en Almoradí su 46º Congreso Provincial “Construyendo convivencia”

El Congreso Provincial de la FAPA Gabriel Miró incluirá una jornada de formación y debate centrada en la convivencia escolar y la participación educativa. En ella se presentará el nuevo decreto de convivencia de la Conselleria de Educación y se abordarán temas como el acoso escolar, la salud mental infantil, la violencia de género o las adicciones tecnológicas, con la participación de técnicos municipales, profesorado, alumnado y representantes de AMPAS.

Durante la gala posterior se entregarán los Premios Lápiz de la Escuela Pública, que este año reconocen al Ayuntamiento de Almoradí por su compromiso con la comunidad educativa. El encuentro pretende reforzar la colaboración entre todos los sectores implicados en la educación y promover una convivencia escolar más inclusiva y participativa.