La FAPA Gabriel Miró celebra en Almoradí su 46º Congreso Provincial “Construyendo convivencia”

La FAPA Gabriel Miró organiza este congreso con la colaboración del Ayuntamiento de Almoradí, la COVAPA y la Federación Provincial de AMPAS, en una cita que reunirá a representantes de toda la comunidad educativa de la provincia

Luz Sigüenza

Alicante |

Sonia Terrero

El Congreso Provincial de la FAPA Gabriel Miró incluirá una jornada de formación y debate centrada en la convivencia escolar y la participación educativa. En ella se presentará el nuevo decreto de convivencia de la Conselleria de Educación y se abordarán temas como el acoso escolar, la salud mental infantil, la violencia de género o las adicciones tecnológicas, con la participación de técnicos municipales, profesorado, alumnado y representantes de AMPAS.

Durante la gala posterior se entregarán los Premios Lápiz de la Escuela Pública, que este año reconocen al Ayuntamiento de Almoradí por su compromiso con la comunidad educativa. El encuentro pretende reforzar la colaboración entre todos los sectores implicados en la educación y promover una convivencia escolar más inclusiva y participativa.

