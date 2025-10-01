CON LUZ SIGÜENZA

La escritora Esther Cabrera presenta en “Más de Uno Alicante” su última obra: La Hora de las Hienas

Nuestro colaborador literario, Manuel Avilés, nos presenta esta novela negra que atrapa desde la primera página: un thriller absorbente que refleja la complejidad de las relaciones humanas

Luz Sigüenza

Alicante |

Onda Literaria

La Hora de las Hienas es la esperada segunda entrega de la serie Garrido. En esta novela policiaca, un cadáver emerge en la laguna de Ambroz, un humedal en una antigua mina del distrito madrileño de Vicálvaro, desatando una investigación llena de tensiones, secretos y relaciones humanas complejas.

