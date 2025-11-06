El envejecimiento de las mascotas: claves esenciales para cuidarlas mejor y garantizar su bienestar en la etapa senior

El envejecimiento de perros y gatos es ya una realidad cotidiana en los hogares españoles. La mejora de la alimentación, los avances clínicos y la creciente implicación de los tutores han permitido que nuestras mascotas alcancen edades cada vez más avanzadas. Sin embargo, esa longevidad trae consigo nuevos retos: detectar a tiempo los cambios propios de la edad, adaptar los cuidados y entender que la etapa senior requiere una mirada más preventiva y más empática.

Sin embargo, datos de la Asociación Nacional de Clínicas Veterinarias (ANICOM, 2023) revelan que solo 4 de cada 10 mascotas mayores acuden al veterinario una vez al año, pese a que el 70% presenta alguna alteración relacionada con la edad, como artrosis, insuficiencia renal, pérdida de visión u obesidad.

Para profundizar en este tema, conversamos con la Dra. Almudena Vicente, directora de Operaciones y directora Clínica de Medivet España. Medivet es una red de más de 45 clínicas y hospitales veterinarios en el país, integrada en un grupo internacional con presencia en Reino Unido y Alemania. Su filosofía, Always There, resume un compromiso claro: ofrecer un cuidado integral y continuado a las mascotas, junto con una atención cercana y accesible para sus tutores.

En Alicante, la compañía cuenta con nueve clínicas distribuidas por toda la ciudad, donde un equipo veterinario especializado impulsa la medicina preventiva, la detección precoz de enfermedades y la formación clínica continua, asegurando un estándar de excelencia en cada visita.