Dr. Elvira: "La depresión no es debilidad, es una realidad social que exige respuestas colectivas y sin estigmas"

Este 13 de enero, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la atención se centra en una enfermedad mental que sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la salud pública. La depresión afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo, condiciona la vida personal, social y laboral de quienes la padecen y puede aparecer en cualquier etapa vital, independientemente de la edad o el contexto social.

Lejos de una visión derrotista, los especialistas coinciden en que la depresión tiene tratamiento y pronóstico favorable en muchos casos cuando se aborda a tiempo y con los apoyos adecuados. Hablar de salud mental con naturalidad no solo contribuye a romper estigmas, sino que facilita que las personas pidan ayuda, refuerza la prevención y subraya la importancia del entorno familiar, educativo y social en el proceso de recuperación.

En los últimos años, la salud mental de adolescentes y jóvenes ha adquirido un protagonismo especial en el debate público. El aumento del malestar emocional en estas edades, unido a factores como la soledad, la presión académica, las exigencias sociales o la dificultad para gestionar emocionalmente situaciones adversas, ha situado a este grupo en el centro de las estrategias de prevención, especialmente en relación con la conducta suicida.

En este contexto, el programa Más de uno Alicante ha contado hoy con la participación del Dr. Vicente Elvira, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital General de Alicante, Dr. Balmis, quien ha ofrecido un análisis del perfil actual de la depresión desde una perspectiva clínica y social. Una conversación centrada en comprender el problema, poner el foco en la adolescencia como principal reto comunitario y destacar la necesidad de respuestas colectivas basadas en la prevención, la educación emocional y el acompañamiento.