La Dra. Ana Ramírez, dermatóloga de Centro Dermatológico Estético, logra su quinto sexenio de investigación de ANECA

En Más de uno Alicante hemos hablado con la doctora Ana Ramírez, dermatóloga del Centro Dermatológico Estético, tras haber sido reconocida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con su quinto sexenio de investigación, un logro que refleja su destacada trayectoria científica.

Durante la entrevista, la doctora Ramírez no solo ha comentado este nuevo reconocimiento, sino también los avances en tratamientos dermatológicos, el uso de la inteligencia artificial en la especialidad y la creciente incidencia de patologías cutáneas vinculadas a hábitos de vida poco saludables.

Según ha explicado, siguen siendo frecuentes enfermedades clásicas como la psoriasis y la dermatitis atópica, pero en los últimos años se ha observado un aumento notable de la hidrosadenitis supurativa, conocida popularmente como golondrinos. Se trata, señaló, de una enfermedad crónica, dolorosa y muy incapacitante, que afecta de manera importante a la calidad de vida de los pacientes.

La doctora Ramírez también alertó del crecimiento preocupante de la patología tumoral de la piel. “Cada vez detectamos más carcinomas basocelulares, epidermoides y melanomas, en gran parte derivados de la exposición solar”, subrayó.