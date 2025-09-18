CON LUZ SIGÜENZA

David Olivares hace balance en el ecuador de su mandato y anuncia novedades para los próximos 2 años

El presidente de la Federación de Fogueres, ha anunciado, entre otras cosas, que se van a poner a trabajar para alcanzar la declaración de Bien Inmaterial de la Humanidad, para las fiestas oficiales de Alicante

Luz Sigüenza

Alicante |

Comida con la prensa

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos charlado en profundidad con el presidente de la Federación de Fogueres tras el encuentro con los medios de comunicación alicantinos en el restaurante Ábrego.

Durante el almuerzo, David Olivares despejó las dudas sobre su continuidad: confirmó que completará su mandato y no convocará elecciones anticipadas, pese a la cercanía del centenario de Les Fogueres, que se celebrará pocos meses después de cumplirse sus cuatro años de presidencia. De este modo, garantizó estabilidad para la organización de los actos conmemorativos. Además, adelantó que el Ayuntamiento creará una comisión específica para la gestión y organización del centenario, en la que trabajarán conjuntamente Ayuntamiento y Federación.

En otro momento clave de la conversación, Olivares fue contundente al anunciar que se ha formado un equipo dedicado a preparar toda la documentación necesaria para solicitar a la UNESCO la declaración de Bien Cultural Inmaterial para Les Fogueres de Sant Joan. Aseguró que este grupo trabajará “en cuerpo y alma” para lograr el reconocimiento internacional de las fiestas oficiales de Alicante.

