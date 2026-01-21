Cuidar cuerpo y mente en pleno centro de la ciudad de Alicante: el bienestar consciente que propone MasQi

Hoy en Más de uno Alicante hemos tenido el placer de hablar con Sonia Ferre, fundadora de MasQi, The Energy House, un proyecto que nació hace más de una década en la Sierra de Mariola y que ahora abre nueva sede en pleno centro de Alicante con la intención de acercar a la ciudad ese estilo de vida más consciente y equilibrado.
MasQi no es solo un lugar de retiro o un centro de terapias: es una propuesta de bienestar integral que combina prácticas como yoga y meditación, terapias energéticas, masajes ayurvédicos y una alimentación orientada a la salud, especialmente basada en principios macrobióticos y orgánicos, con el objetivo de ayudar a las personas a reconectar con su cuerpo, su mente y su propio ritmo vital.
Con MasQi, Sonia propone algo más que relax: propone un camino hacia entender qué necesita cada uno hoy para sentirse bien, crecer desde dentro y afrontar mejor los desafíos cotidianos.