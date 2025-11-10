"Cuando el uniforme se convierte en piel" ópera prima literaria de Miguel Noguera agota la preventa en sus primeros días

La ópera prima de Miguel Noguera, Cuando el uniforme se convierte en piel, irrumpe en el panorama editorial español como una de las novedades más potentes del año. El colaborador de Más de Uno Alicante, alicantino, showman, zapatero y figura muy apreciada por la audiencia local, debuta en la literatura con una novela erótica ambientada en un cuartel de la España de finales de los años 80.

El libro, escrito con un estilo descarnado, irónico y cargado de sensualidad, sigue la historia de Miguel, un joven recluta que vive su servicio militar atrapado entre la disciplina del deber y la intensidad de un deseo que amenaza con desbordarlo. Entre guardias nocturnas, entrenamientos y silencios impuestos, surge una pasión clandestina que marcará para siempre la vida del protagonista.

Lejos de reproducir el relato típico del servicio militar, Noguera convierte el cuartel en un territorio íntimo donde la obediencia se contrapone a la carne y donde la camaradería abre paso a un deseo prohibido. Con una voz narrativa que transita entre lo erótico, lo poético y lo grotesco, el autor firma una obra que destaca por su audacia y su capacidad para incomodar, conmover y sorprender.

La entrevista de hoy cobra un valor especial: Miguel Noguera, habitual colaborador del programa y pieza fundamental de su identidad, se convierte en protagonista para presentar una novela que ya apunta a fenómeno editorial.