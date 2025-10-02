Consejo Level UP. Propuesta única: que no te puedan comparar

Propuesta única: que no te puedan comparar

Qué vas a encontrar aquí: un resumen claro de lo que acabas de escuchar en Onda Cero Alicante, explicado “para peques”: qué es una propuesta única, cómo escribir la tuya en 10–15 minutos, ejemplos reales de distintos negocios y una hoja rápida para decir el precio sin miedo. Todo pensado para que dejes de competir solo por precio y empieces a competir por valor (sí, el camino es la diferenciación) . Además, este enfoque encaja con la promesa de Level UP de acción que transforma (Transformacción): herramientas prácticas, aplicables desde hoy .

1) El problema en dos líneas

Cuando todos dicen “calidad y buen precio”, suenan igual. El cliente no ve por qué tú sí y termina eligiendo por precio (y eso duele). La salida: ser distinto y demostrarlo con cosas que se ven, se miden y se garantizan. Esto va 100% en la línea de “DIFERÉNCIATE O MUERE”, que es el único camino posible para las pymes.

2) La frase guía (rellena los huecos)

“Ayudamos a [QUIÉN] a [RESULTADO MEDIBLE] en [TIEMPO], con [PRUEBA] y [GARANTÍA]”.

Quién: una persona concreta (no “todo el mundo”).

Resultado medible: algo que se pueda contar/ver.

Tiempo: ¿cuándo se nota el cambio?

Prueba: fotos, antes/después, test rápido, cifras.

Garantía: revisión, ajuste, devolución parcial… algo real.

Truco: si un niño de 12 años lo entiende, vas bien. Si pregunta “¿cómo lo demuestras?”, añade la prueba. .

3) 6 ejemplos listos para copiar/adaptar

Gimnasio

“Ayudamos a gente con poco tiempo a ganar fuerza en 8 semanas, con test de inicio/fin y plan en casa. Garantía: si a la semana 4 no progresas, ajuste 1:1 sin coste.”

Clínica dental

“Ayudamos a quien le sangran las encías a bajar la inflamación en 14 días, con fotos antes/después y revisión gratis al día 15.”

Agencia local

“Ayudamos a comercios del barrio a duplicar visitas en 30 días, con 3 mejoras claras y informe semanal (si no sube, el mes 2 -50%).”

Academia de idiomas

“Ayudamos a adultos con vergüenza a hablar 5 minutos en 6 semanas, con vídeos de práctica y grupos pequeños. Garantía: repetir módulo si no llegas.”

Fisioterapia

“Ayudamos con dolor lumbar a reducir el dolor 50% en 4 semanas, con ejercicios grabados y revisión al día 30.”

Taller de bicis

“Bici lista en 48 h, con checklist de 10 puntos y ajuste gratuito a 7 días. Garantía: si aparece un crujido que sea nuestro, lo arreglamos sin coste.”

Estos ejemplos muestran diferenciación visible sin caer en la guerra de precios (el objetivo es salir de esa guerra, no jugarla) .

4) Tu propuesta en 10–15 minutos (paso a paso)

Paso 1 — Elige a tu “quién” (3 min).

Piensa en un tipo de cliente que sufre un problema fuerte, puede pagar y decide rápido (criterio que trabajamos mucho en RTN) .

Paso 2 — Define el resultado (3 min).

Pon una meta medible (número, tiempo o antes/después). Ej.: “hablar 5 min”, “–50% dolor”, “+2x visitas”.

Paso 3 — Elige pruebas (3 min).

Fotos, mini-test, checklists, números. La prueba baja el miedo y sube la confianza (venta “al corazón”, con razones claras) .

Paso 4 — Cierra con garantía (2 min).

Una revisión, ajuste o devolución parcial. Pequeña pero concreta.

Paso 5 — Escribe la frase (4 min).

Usa la plantilla y lee en voz alta. Si alguien fuera de tu sector lo entiende, está lista.

5) Dónde colocar tu propuesta (y cómo se ve)

En tu web / redes (bloque arriba del todo)

Titular: “Logra [resultado] en [tiempo]”.

Subtítulo: tu frase completa.

Prueba: fotos o gráfico (antes/después, checklist).

Botón: “Quiero mi plan”.

En tu local / punto de venta

Cartel A4 con la frase, checklist y la garantía.

QR a tu página de “Plan [nombre]”.

En presupuestos

Portada: el resultado y tiempo.

Página 2: qué incluye (ayuda + prueba + acompañamiento).

Página 3: precio y garantía.

Nota: recuerda, primero valor visible, después precio (así evitamos el “solo comparo números”) .

6) Cómo decir el nuevo precio sin que moleste

1. Enseña primero la hoja del paquete: qué incluye, por qué ayuda, cómo lo comprobaremos (fotos, test, números).

2. Luego dices el precio.

3. Si te sueltan “antes era más barato”, responde corto:

“Ahora incluye X y Y para que el resultado dure más y sea mejor.”

(Es coherente con “aplicar > prometer”: la marca defiende lo que se aplica, no humo) .

7) ¿Y si “no puedo prometer tanto”?

No exageres. Promete lo que controlas: una revisión extra, una demo, un ajuste si no se cumple X detalle. Mejor corto y cierto que largo y falso. Esto refuerza tu posición y te saca del precio por precio .

8) Indicadores fáciles (mide cada semana)

% de gente que entiende tu frase (test de 5 personas fuera del sector).

% que pide más info tras ver tu prueba.

% que acepta el paquete (con y sin garantía).

Ticket medio antes / después.

La medición simple te ayuda a decidir mejor y a ajustar sin dramas (lo defendemos siempre: medir para actuar) .

9) Acción de hoy (10 minutos)

1. Elige 1 servicio que quieras vender mejor.

2. Rellena la frase guía.

3. Decide 1 prueba visual (foto/test/checklist).

4. Añade 1 garantía pequeña.

5. Pega la frase en tu web/presupuesto y empieza a usarla en todas tus conversaciones.

