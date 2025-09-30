Consejo Level UP: Precio y valor percibido: cómo subir precios sin perder clientes

Antes de pedir dinero por tu producto o servicio, haz que el cliente vea más valor. Empaqueta tu servicio en una hoja clara: algo que ayude más, algo que demuestre y algo que acompañe después. Primero enseñas la hoja; después dices el precio

1) El problema

Si el cliente no entiende qué gana, solo mira el número (precio).

Si todo suena a “sesión suelta” o “dos horas”, parece lo mismo que otros.

Resultado: regateos, dudas, “antes era más barato”.

Idea clave en una frase:

Sube primero el valor visible (empaqueta y demuestra) y luego sube el precio.

2) La receta: “ayuda + prueba + seguimiento”

Tu paquete debe incluir, siempre, estas tres piezas (muy claras en una hoja):

1. Ayuda extra: algo que mejora el resultado principal.

2. Prueba: algo que se ve o se mide (foto, test, número, antes/después).

3. Seguimiento: un checkpoint después para asegurar que el resultado se mantiene.

Orden de la venta:

1. Enseña la hoja del paquete (qué incluye, por qué ayuda, cómo comprobaremos).

2. Resuelve dudas.

3. Di el precio. (Ahora tiene sentido.)

3) Pasos para aplicarlo hoy (15–30 minutos)

1. Elige tu servicio estrella (el más pedido).

2. Añade una ayuda extra pequeña pero útil (ej.: guía, mini vídeo, ritual, checklist).

3. Define la prueba (qué verá/medirá el cliente: foto, test, tiempo, %…).

4. Pon un seguimiento corto con fecha (revisión a 7/15/30 días).

5. Escribe la hoja del paquete (1 página, abajo tienes plantilla).

6. Ensaya la explicación (2 minutos, palabras simples).

7. Presenta hoja → precio. Pide feedback de 5 clientes y ajusta

4) Plantilla “Hoja del Paquete” (copia/pega y rellena)

PLANTILLA LEVEL UP | ONDA CERO ALICANTE

5) Frases para comunicar el nuevo precio (sin pelea)

Inicio (siempre hoja primero):

“Este es el paquete: incluye X para ayudarte más, Y para comprobar el resultado, y una revisión a Z días.”

Precio (después):

“El precio es ___. ¿Prefieres empezar esta semana o la próxima?”

Si dicen “antes era más barato”:

“Ahora incluye X y Y para que el resultado dure más y sea mejor.” (cállate; sonríe)

Cierre con opciones (no ‘¿qué te parece?’):

“¿Lo dejamos para jueves 17:00 o viernes 10:30?”

6) Ejemplos

A) Fisioterapia

Antes: “Sesión suelta”.

Ahora (paquete): “Plan 4 sesiones + vídeos de ejercicios + chequeo a 30 días”.

Prueba: escala de dolor antes/después y vídeo de movimiento (15 s).

Seguimiento: revisión a 30 días con ajuste de ejercicios.

Frase de valor: “Te llevas vídeos para casa y medimos cuánto baja tu dolor a las 4 semanas.”

B) Peluquería

Antes: “Corte”.

Ahora: “Corte + ritual cuero cabelludo + guía de peinado en casa”.

Prueba: foto de antes/después (misma luz), y mini vídeo de 30 s con el peine/cepillo correcto.

Seguimiento: WhatsApp a los 7 días: “¿Te salió el peinado? Te mando tip extra si hace falta”.

C) Consultoría

Antes: “2 horas”.

Ahora: “Sesión + 3 acciones por escrito + revisión a 15 días”.

Prueba: hoja 1 página con número a mover (ej.: +20% leads) y fecha.

Seguimiento: checkpoint por videollamada (15 min) con “hecho/no hecho”.

D) Clínica dental

Antes: “Arreglo”.

Ahora: “Tratamiento + fotos antes/después + revisión gratis”.

Prueba: fotos comparables, misma luz/ángulo; explicación de lo que se ve.

Seguimiento: revisión a 15–30 días con higiene/ajuste.

E) Limpieza del hogar

Antes: “Servicio suelto”.

Ahora: “Plan mensual + checklist + inspección final con cliente”.

Prueba: hoja “antes/después” por estancia (tildes visibles).

Seguimiento: mini visita o videollamada a mitad de mes.

F) Entrenador personal

Antes: “Clase”.

Ahora: “Pack 8 + plan nutrición básico + seguimiento semanal”.

Prueba: fotos/medidas cada 2 semanas, test de 1 minuto (flexiones, sentadilla).

Seguimiento: ajuste semanal por WhatsApp/15 min.

7) Errores típicos y cómo evitarlos

Error: subir precio sin cambiar nada visible.

Haz esto: añade ayuda+prueba+seguimiento y enséñalo primero.

Error: explicar con jerga.

Haz esto: usa palabras para un niño de 12 años y fotos/números.

Error: pedir perdón por el precio.

Haz esto: claridad + sonrisa; la hoja defiende el precio.

Error: prometer una “mega garantía” que no puedes cumplir.

Haz esto: garantía pequeña y concreta (ajuste/revisión/extra corto).

8) Indicadores (mide 10 min/semana)

Conversión a paquete (de 10 interesados, ¿cuántos aceptan?).

Ticket medio (¿sube frente a “sesión suelta”?).

Repetición (¿vuelven al mes 1–2?).

Satisfacción (reseñas o NPS breve: 0–10).

Tiempo/entrega (¿cumples en los tiempos prometidos?).

Margen (precio – coste directo – tiempo).

9) Acción hoy (mini plan 7 días)

Día 1: elige el servicio y escribe la hoja del paquete.

Día 2: crea la prueba (foto/test/antes-después).

Día 3: define seguimiento y garantía pequeña.

Día 4: ensaya la explicación (2 minutos).

Días 5–7: ofrece el paquete a 10 clientes → anota → ajusta.

