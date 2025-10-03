Consejo Level UP. Experiencia memorable: Pasa del “correcto” al 'wow'

Lo “correcto” no se recuerda; el “wow útil” sí. No es gastar más dinero: es poner pequeños detalles útiles en los momentos clave del viaje del cliente para que piense “¡qué bien me trataron!” y vuelva.

1) El problema en dos líneas

“Todo correcto” = nadie lo cuenta, nadie te recomienda.

Si no diseñas un “wow” en tu experiencia de cliente, no ocurre por sí solo.

Idea clave en una frase:

Trabaja 4 momentos (primer contacto, compra, entrega, seguimiento) y coloca en cada uno una sorpresa útil, pequeña y repetible.

2) Los 4 momentos (y qué poner en cada uno)

1. Primer contacto (web, WhatsApp, llamada, puerta)

Meta: bajar dudas y fricciones.

Ejemplos de wow útil: mapa/parking, tiempos reales, lista “qué traer”, botón de cita rápida.

2. Compra (en mostrador, por teléfono, online)

Meta: claridad y confianza.

Ejemplos: checklist de lo que incluye, micro-demo, foto antes, opción “básico/mejor”.

3. Entrega (cuando lo das/terminas)

Meta: cerrar con seguridad.

Ejemplos: informe simple en colores, foto antes/después, mini kit de uso/limpieza.

4. Seguimiento (después de 1–10 días)

Meta: asegurar que el resultado dura y pedir reseña.

Ejemplos: WhatsApp “¿todo bien?”, consejo extra de 30 s, QR directo a reseña.

Regla de oro: que sea pequeño (se hace siempre), útil (ayuda de verdad) y con nombre (el equipo lo recuerda y el cliente lo cuenta).

3) Pasos para aplicarlo hoy (15–30 minutos)

1. Dibuja tu línea de momentos: Contacto → Compra → Entrega → Seguimiento.

2. Escribe 1 dolor típico en cada momento (ej.: “no sé aparcar”, “no entiendo el presupuesto”, “me da miedo el resultado”, “me olvido del cuidado”).

3. Diseña 1 sorpresa útil por momento (máx. 60 s o 1 hoja). Ponle nombre.

4. Haz una lista de materiales: mapa/QR, plantilla de informe, tarjeta de cuidados, mensaje de WhatsApp.

5. Estandariza en una hoja A4 (quién lo hace, cuándo, en cuánto tiempo).

6. Prueba 7 días y mide 3 cosas: reseñas, repeticiones, menciones al “wow”.

4) Ejemplos de esta píldora (listos para copiar/adaptar)

1) Restaurante

Contacto: Confirmación con mapa/parking y una recomendación de plato.

Compra (si hay espera): Postre mini de cortesía.

Seguimiento: Al día siguiente, WhatsApp de gracias con un consejo (ej.: cómo recalentar pan en casa).

Nombres sugeridos: “Mapa & parking”, “Bocado de cortesía”, “Gracias con tip”.

2) Taller (automoción)

Contacto/entrada: Vídeo de entrada (20”) mostrando el coche al recibirlo.

Entrega: Informe en colores + próxima revisión agendada.

Seguimiento 7 días: Mensaje “¿Todo bien?”.

Nombres: “Vídeo de entrada 20’’”, “Semáforo del coche”, “Check 7 días”.

3) Academia (idiomas/música/skills)

Primera clase: objetivo claro — “Hoy hablarás 5’”.

Cierre de clase: Resumen 5 puntos (foto con el móvil).

Seguimiento: Reto semanal de 5 minutos.

Nombres: “5 minutos hoy”, “Resumen 5 puntos”, “Reto 5×5”.

4) Veterinaria

Contacto: Ficha con alergias/sensibilidades.

Entrega: Kit pequeño (gasas/bolsita/nota de cuidados) + recordatorio de vacunas.

Seguimiento 10 días: SMS “¿Cómo sigue?”.

Nombres: “Ficha segura”, “Kit vuelta a casa”, “Revisión 10 días”.

5) Ecommerce de cosmética

Mail estado real (sin humo).

En la caja: nota de uso (3 pasos + foto).

Después: correo con truco extra y QR de reseña.

Nombres: “Estado real”, “Cómo usarlo”, “Truco + reseña”.

6) Peluquería

Entrega: Foto final con buena luz (se la mandas).

Detalle: minimuestra de producto.

Refuerzo: QR de reseña en el espejo.

Nombres: “Foto luz buena”, “Mini para casa”, “Tu opinión aquí”.

5) Plantilla “Wow útil por momentos” (imprime y rellena)

NEGOCIO: ____________________ VERSIÓN: 1.0 RESPONSABLE: _______________

MOMENTO 1 — PRIMER CONTACTO

Dolor típico: _______________________________________

Wow útil (con nombre): ______________________________

Material (mapa/QR/mensaje): _________________________

Tiempo máximo: ________ Lo hace: __________________

MOMENTO 2 — COMPRA

Dolor típico: _______________________________________

Wow útil (con nombre): ______________________________

Material (checklist/demo/foto): ______________________

Tiempo máximo: ________ Lo hace: __________________

MOMENTO 3 — ENTREGA

Dolor típico: _______________________________________

Wow útil (con nombre): ______________________________

Material (informe/foto/kit): _________________________

Tiempo máximo: ________ Lo hace: __________________

MOMENTO 4 — SEGUIMIENTO (D+1 / D+7 / D+10)

Mensaje: ___________________________________________

Consejo/QR reseña: __________________________________

Canal: _____________________________________________

6) Frases útiles (copia/pega)

Reserva (restaurante): “Te dejo aquí mapa y parking. Si vienes con peques, tenemos silla.”

Taller (entrada): “Grabamos el vídeo de entrada 20’’ y te lo enviamos ahora.”

Academia (cierre): “Aquí tu resumen 5 puntos en una foto para que practiques.”

Veterinaria (entrega): “Este es el kit vuelta a casa y te agendé revisión 10 días.”

Ecommerce (post-venta): “Te mando un truco extra y aquí tienes el QR de reseña.”

7) Errores que matan el “wow” (y cómo evitarlos)

Prometer y no cumplir. → Diseña cosas pequeñas que siempre puedes hacer.

Detalles sin utilidad. → Pregunta: “¿Le ayuda de verdad?”. Si no, fuera.

Depender de una sola persona. → Ponlo en proceso: quién, cuándo, con qué material.

8) Indicadores (10 min/semana)

% con wow (¿en cuántas ventas se aplicó?).

Reseñas (nº y media).

Repetición (¿vuelven en 30–60 días?).

Recomendaciones (mencionan el “wow” en comentarios).

Quejas (¿bajan tras los cambios?).

9) Acción de hoy (10 minutos)

Elige 1 momento y diseña 1 sorpresa útil con nombre (ej.: “Vídeo de entrada 20’’”, “Resumen 5 puntos”, “Bocado de cortesía”). Escríbela en la plantilla, prepara el material y aplícalo hoy a los primeros 5 clientes. Mañana, ajusta.

10) Pasa a la acción de verdad

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y te acompañamos a implementar ese cambio.