Consejo Level UP. Experiencia memorable: Pasa del “correcto” al 'wow'

Lo “correcto” no se recuerda; el “wow útil” sí. No es gastar más dinero: es poner pequeños detalles útiles en los momentos clave del viaje del cliente para que piense “¡qué bien me trataron!” y vuelva.
1) El problema en dos líneas
“Todo correcto” = nadie lo cuenta, nadie te recomienda.
Si no diseñas un “wow” en tu experiencia de cliente, no ocurre por sí solo.
Idea clave en una frase:
Trabaja 4 momentos (primer contacto, compra, entrega, seguimiento) y coloca en cada uno una sorpresa útil, pequeña y repetible.
2) Los 4 momentos (y qué poner en cada uno)
1. Primer contacto (web, WhatsApp, llamada, puerta)
Meta: bajar dudas y fricciones.
Ejemplos de wow útil: mapa/parking, tiempos reales, lista “qué traer”, botón de cita rápida.
2. Compra (en mostrador, por teléfono, online)
Meta: claridad y confianza.
Ejemplos: checklist de lo que incluye, micro-demo, foto antes, opción “básico/mejor”.
3. Entrega (cuando lo das/terminas)
Meta: cerrar con seguridad.
Ejemplos: informe simple en colores, foto antes/después, mini kit de uso/limpieza.
4. Seguimiento (después de 1–10 días)
Meta: asegurar que el resultado dura y pedir reseña.
Ejemplos: WhatsApp “¿todo bien?”, consejo extra de 30 s, QR directo a reseña.
Regla de oro: que sea pequeño (se hace siempre), útil (ayuda de verdad) y con nombre (el equipo lo recuerda y el cliente lo cuenta).
3) Pasos para aplicarlo hoy (15–30 minutos)
1. Dibuja tu línea de momentos: Contacto → Compra → Entrega → Seguimiento.
2. Escribe 1 dolor típico en cada momento (ej.: “no sé aparcar”, “no entiendo el presupuesto”, “me da miedo el resultado”, “me olvido del cuidado”).
3. Diseña 1 sorpresa útil por momento (máx. 60 s o 1 hoja). Ponle nombre.
4. Haz una lista de materiales: mapa/QR, plantilla de informe, tarjeta de cuidados, mensaje de WhatsApp.
5. Estandariza en una hoja A4 (quién lo hace, cuándo, en cuánto tiempo).
6. Prueba 7 días y mide 3 cosas: reseñas, repeticiones, menciones al “wow”.
4) Ejemplos de esta píldora (listos para copiar/adaptar)
1) Restaurante
Contacto: Confirmación con mapa/parking y una recomendación de plato.
Compra (si hay espera): Postre mini de cortesía.
Seguimiento: Al día siguiente, WhatsApp de gracias con un consejo (ej.: cómo recalentar pan en casa).
Nombres sugeridos: “Mapa & parking”, “Bocado de cortesía”, “Gracias con tip”.
2) Taller (automoción)
Contacto/entrada: Vídeo de entrada (20”) mostrando el coche al recibirlo.
Entrega: Informe en colores + próxima revisión agendada.
Seguimiento 7 días: Mensaje “¿Todo bien?”.
Nombres: “Vídeo de entrada 20’’”, “Semáforo del coche”, “Check 7 días”.
3) Academia (idiomas/música/skills)
Primera clase: objetivo claro — “Hoy hablarás 5’”.
Cierre de clase: Resumen 5 puntos (foto con el móvil).
Seguimiento: Reto semanal de 5 minutos.
Nombres: “5 minutos hoy”, “Resumen 5 puntos”, “Reto 5×5”.
4) Veterinaria
Contacto: Ficha con alergias/sensibilidades.
Entrega: Kit pequeño (gasas/bolsita/nota de cuidados) + recordatorio de vacunas.
Seguimiento 10 días: SMS “¿Cómo sigue?”.
Nombres: “Ficha segura”, “Kit vuelta a casa”, “Revisión 10 días”.
5) Ecommerce de cosmética
Mail estado real (sin humo).
En la caja: nota de uso (3 pasos + foto).
Después: correo con truco extra y QR de reseña.
Nombres: “Estado real”, “Cómo usarlo”, “Truco + reseña”.
6) Peluquería
Entrega: Foto final con buena luz (se la mandas).
Detalle: minimuestra de producto.
Refuerzo: QR de reseña en el espejo.
Nombres: “Foto luz buena”, “Mini para casa”, “Tu opinión aquí”.
5) Plantilla “Wow útil por momentos” (imprime y rellena)
NEGOCIO: ____________________ VERSIÓN: 1.0 RESPONSABLE: _______________
MOMENTO 1 — PRIMER CONTACTO
Dolor típico: _______________________________________
Wow útil (con nombre): ______________________________
Material (mapa/QR/mensaje): _________________________
Tiempo máximo: ________ Lo hace: __________________
MOMENTO 2 — COMPRA
Dolor típico: _______________________________________
Wow útil (con nombre): ______________________________
Material (checklist/demo/foto): ______________________
Tiempo máximo: ________ Lo hace: __________________
MOMENTO 3 — ENTREGA
Dolor típico: _______________________________________
Wow útil (con nombre): ______________________________
Material (informe/foto/kit): _________________________
Tiempo máximo: ________ Lo hace: __________________
MOMENTO 4 — SEGUIMIENTO (D+1 / D+7 / D+10)
Mensaje: ___________________________________________
Consejo/QR reseña: __________________________________
Canal: _____________________________________________
6) Frases útiles (copia/pega)
Reserva (restaurante): “Te dejo aquí mapa y parking. Si vienes con peques, tenemos silla.”
Taller (entrada): “Grabamos el vídeo de entrada 20’’ y te lo enviamos ahora.”
Academia (cierre): “Aquí tu resumen 5 puntos en una foto para que practiques.”
Veterinaria (entrega): “Este es el kit vuelta a casa y te agendé revisión 10 días.”
Ecommerce (post-venta): “Te mando un truco extra y aquí tienes el QR de reseña.”
7) Errores que matan el “wow” (y cómo evitarlos)
Prometer y no cumplir. → Diseña cosas pequeñas que siempre puedes hacer.
Detalles sin utilidad. → Pregunta: “¿Le ayuda de verdad?”. Si no, fuera.
Depender de una sola persona. → Ponlo en proceso: quién, cuándo, con qué material.
8) Indicadores (10 min/semana)
% con wow (¿en cuántas ventas se aplicó?).
Reseñas (nº y media).
Repetición (¿vuelven en 30–60 días?).
Recomendaciones (mencionan el “wow” en comentarios).
Quejas (¿bajan tras los cambios?).
9) Acción de hoy (10 minutos)
Elige 1 momento y diseña 1 sorpresa útil con nombre (ej.: “Vídeo de entrada 20’’”, “Resumen 5 puntos”, “Bocado de cortesía”). Escríbela en la plantilla, prepara el material y aplícalo hoy a los primeros 5 clientes. Mañana, ajusta.
10) Pasa a la acción de verdad
Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y te acompañamos a implementar ese cambio.