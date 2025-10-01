Consejo Level UP. Cliente ideal: Cómo elegir a quién NO vender

Cliente ideal: cómo elegir a quién NO vender (y ganar tiempo, margen y calma)
Vender a “todo el mundo” parece buena idea, pero te trae líos: precios bajos, quejas y poco tiempo. Si eliges a quién sí y a quién no, trabajas mejor y cobras sin pelea
1) ¿Qué problema resuelve esta píldora?
Atiendes a todo el que entra y acabas con clientes que no encajan.
Te piden rebaja todo el rato y te comen la agenda.
Tu mensaje es tan general que nadie se reconoce.
La idea en una frase:
“No es para todos” = sí a quien encaja, no por ahora a quien no.
2) El filtro simple de 3 preguntas (elige sin liarte)
Apunta estas tres y responde “sí” o “no”:
1. ¿Quién tiene el problema más fuerte que yo resuelvo?
2. ¿Quién puede pagarlo sin sufrir?
3. ¿Quién decide rápido (sin mareos ni mil aprobaciones)?
✔️ Si cumple las 3, es SÍ.
❌ Si falla una, di: “no por ahora” (o redirígelo a otra opción).
Recuerda: decir “no por ahora” te protege de meses de trabajo que no compensa.
3) Pasos para aplicarlo hoy (15–30 minutos)
1. Escribe tu problema clave que resuelves (1 línea).
2. Haz 2 listas: “SÍ” (perfiles que cumplen las 3 preguntas) y “NO” (quienes no).
3. Elige señales para reconocerlos: ejemplo, “fecha importante”, “barrios X e Y”, “tiendas con 1–3 locales”…
4. Diseña tu cartulina (ver plantilla abajo) y colócala a la vista del equipo.
5. Ajusta tu mensaje (web/mostrador/WhatsApp) para que el SÍ se reconozca.
6. Practica dos frases:
Para SÍ: “Este servicio está pensado para [perfil SÍ]: tendrás [resultado] en [tiempo].”
Para NO por ahora: “Para tu caso, hoy no somos la mejor opción. Te recomiendo [alternativa/básico].”
7. Revisa en 7 días: ¿menos regateo?, ¿más cierres?, ¿mejor humor? Ajusta 1 cosa.
4) Plantilla “Cartulina SÍ/NO” (imprime y rellena)
Pégala en la pared del equipo. Si todos la ven, todos la aplican.
5) Ejemplos de la píldora (aterrizados y listos)
A) Estética
Antes: “Cualquiera”.
Después (SÍ): personas con fecha importante (boda, entrevista).
Por qué: necesitan resultado visible y deciden rápido.
Cómo lo cuento: “En 10 días te dejamos lista para tu evento con [ritual + prueba + revisión].”
B) Inmobiliaria
Antes: “Toda la ciudad”.
Después (SÍ): dos barrios concretos y pisos 2–3 habitaciones.
Por qué: menos visitas de curiosos, cierres más rápidos.
Cómo lo cuento: “Somos expertos en [barrios A y B]: sabemos precios reales y tiempos.”
C) Software para pymes
Antes: “Todas las empresas”.
Después (SÍ): tiendas con 1–3 locales (mismo problema, sin comité).
Por qué: dueños deciden y usan el sistema.
Cómo lo cuento: “Montamos tu sistema en 7 días y lo usa tu equipo sin manuales eternos.”
D) Clases de música
Antes: todas las edades.
Después (SÍ): adultos principiantes con meta “tocar una canción en 8 semanas”.
Por qué: objetivo claro, progreso visible.
Cómo lo cuento: “En 8 semanas tocas tu primera canción. Clases cortas + guía en casa.”
E) Veterinaria
Antes: “todo animal”.
Después (SÍ): razas medianas y planes de prevención.
Por qué: necesidades similares, protocolo repetible.
Cómo lo cuento: “Plan preventivo por raza: menos sustos, más salud.”
F) Reformas pequeñas
Regla: di NO a trabajos por debajo de X € o fuera de tu zona.
Por qué: proteges tiempo y margen.
Cómo lo cuento: “Trabajamos en [zonas] y desde [X €] para garantizar tiempos y calidad.”
6) Objeciones y respuestas cortas
“Si digo no, pierdo ventas.” → Pierdes problemas. El tiempo liberado lo inviertes en clientes SÍ.
“Me da cosa decir no.” → Di “no por ahora” y recomienda algo básico/alternativo.
“¿Y si me equivoco?” → Se corrige. Peor es un “sí” que te ata meses.
7) Indicadores (mide 10 min/semana)
% de consultas SÍ (encajan con tu cartulina).
Conversión a venta (de 10 SÍ, ¿cuántos aceptan?).
Ticket medio (¿sube al filtrar?).
Tiempo a la decisión (¿baja?).
Repetición / referidos (¿suben?).
Si suben conversión y ticket, y baja el tiempo a decidir, el filtro funciona.
8) Acción hoy (mini plan 7 días)
Día 1: Cartulina SÍ/NO y dos frases (SÍ y NO por ahora).
Día 2: Ajusta web/carteles/WhatsApp con el perfil SÍ.
Días 3–5: Aplica el filtro a 10 consultas y anota.
Día 6: Revisa números y objeciones.
Día 7: Ajusta una cosa (señal, frase o canal) y repite.
Si quieres seguir aprendiendo nuevas herramientas con Level UP, para mejorar tus resultados, y hacer crecer tu negocio, entra en: yosoyaccion.es