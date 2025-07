Conoce el 'horroróscopo' del verano de la mano de Miguel Noguera: Los VIPs de Alicante ya conocen su destino, y no es bonito

Hoy en Más de uno Alicante, hemos arrancado la semana con todo el arte, la chispa y el humor que solo Miguel Noguera puede traer. El colaborador de Onda Cero no ha dudado en sumergirse en las profundidades del esoterismo para ofrecernos lo que podemos llamar el horroróscopo del verano. Un viaje astral para adivinar el futuro de nuestros queridos políticos, festeros y, por supuesto, los VIPs de Alicante.

Con su característico estilo, Noguera ha consultado la bola de cristal y lo que ha revelado no es precisamente un día soleado en la playa.

¿Los políticos?... Según el horroróscopo, no tienen ni la mínima idea de hacia dónde van. En cuanto a los festeros, hay quien podría acabar en una 'romería'... pero no precisamente la suya. Y sobre los VIPs, si pensaban que este verano iba a ser de lujo, que se preparen: vienen sorpresas, y no todas agradables.

Lo que está claro es que, aunque el futuro no se ve muy prometedor, lo que sí hemos tenido ha sido un buen rato de risas, predicciones absurdas y reflexiones divertidas como las que solo Noguera puede ofrecer. Así que, si quieres saber qué les depara a nuestros ilustres personajes alicantinos, prepárate para reírte, porque este horroróscopo... ¡viene sin filtro!