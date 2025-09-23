Comienza a dibujarse el nuevo acceso sur de Alicante: sin vías de Renfe y con la variante de Torrellano

El pasado viernes 19 de septiembre, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció la salida a licitación, por un importe de 6,3 millones de euros, del contrato para redactar los proyectos de la segunda fase destinada a completar la Red Arterial Ferroviaria de Alicante.

La medida supone una excelente noticia para los barrios del sur de la ciudad, ya que permitirá desmantelar la vía de la costa a la altura del barrio de San Gabriel, una reivindicación histórica de los vecinos.

La variante de Torrellano se proyectará en ancho estándar, con doble vía electrificada en la mayor parte de su recorrido, lo que facilitará la circulación de trenes de cercanías, media distancia y mercancías.

Los proyectos que ahora salen a licitación definirán un trazado de aproximadamente 10,3 kilómetros, entre la estación de Alicante y la conexión con la variante del aeropuerto, cuya redacción ya está en marcha. Uno de ellos contempla de manera específica el levantamiento de todas las instalaciones ferroviarias en la línea de costa, incluyendo vía, electrificación, seguridad y comunicaciones.

La inversión también permitirá impulsar la doble vía ferroviaria entre Alicante y Murcia, con estación en el aeropuerto Alicante-Elche, reforzando la conexión con la comarca y el sureste peninsular.

El anuncio se produjo apenas 24 horas después de confirmarse las inversiones multimillonarias destinadas al aeropuerto, un calendario que, según algunos vecinos, podría haberse adelantado por parte del Gobierno central. Aun así, la confirmación de este proyecto aporta certeza y esperanza para los residentes del sur de Alicante, especialmente en San Gabriel, que esperan desde hace años la liberación del litoral.