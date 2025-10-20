CAROLINAS FASHION DAY

El comercio de Carolinas se viste de solidaridad en el ‘Fashion Day’ por Alinur

Este domingo 26 de octubre, Miguel Noguera será el maestro de ceremonias de un evento solidario que cumple este año su quinta edición

Luz Sigüenza

Alicante |

CAROLINAS FASHION DAY

Hoy, en 'El ojo crítico de Miguel Noguera', hemos conocido los detalles de una cita muy especial que llenará de moda y solidaridad el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

En Más de Uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con Lidia López, concejala de Mercados, Comercio y Hostelería; Nuria Coves, presidenta de Alinur; José Moreno, presidente de la Asociación de Comerciantes de Pla-Carolinas; y Pepa Miralles, presidenta de la Asociación Provincial de Peluqueros de Alicante.

El próximo domingo 26 de octubre, el barrio de Carolinas se une en una gran fiesta solidaria: Carolinas Fashion Day, un evento único en el que los comercios del barrio se visten de moda, compromiso e ilusión a beneficio de Alinur, el centro de educación y formación para personas con diversidad funcional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer