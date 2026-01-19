Coca-Cola celebra en Onda Cero la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas

Según ha explicado el responsable de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, Ramón Alonso, las tiendas de conveniencia están viviendo un crecimiento ligado a cambios estructurales en los hábitos de consumo. Una evolución que responde al interés de los consumidores por adaptar la cesta de la compra a sus necesidades reales y a su ritmo de vida.

En esta línea, un estudio de IGD Research sitúa al canal de conveniencia como el cuarto con mayor crecimiento a nivel mundial en los próximos cinco años, con una tasa anual compuesta del 4,1%. Europa, segundo mercado global en este formato, verá cómo en 11 de sus 20 principales países se supera el 10% de penetración. En el caso de España, se prevé que sea el séptimo mercado europeo en ventas en 2028, con un crecimiento anual estimado del 3,4%.

Alonso ha subrayado además el valor estratégico de este canal como vía para conectar con nuevos consumidores, especialmente jóvenes, que realizan compras rápidas y frecuentes, vinculadas a momentos concretos del día o a reuniones en casa con amigos. Compras, en muchos casos, motivadas por necesidades muy concretas, como productos fríos, snacks o bebidas para llevar o compartir.