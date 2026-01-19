COMUNICACIÓN

Coca-Cola celebra en Onda Cero la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas

La compañía ha presentado además un estudio sobre las tiendas de proximidad, que confirma su consolidación como un canal clave para el consumo local en la Comunidad Valenciana

Luz Sigüenza

Alicante |

Coca-Cola

Según ha explicado el responsable de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, Ramón Alonso, las tiendas de conveniencia están viviendo un crecimiento ligado a cambios estructurales en los hábitos de consumo. Una evolución que responde al interés de los consumidores por adaptar la cesta de la compra a sus necesidades reales y a su ritmo de vida.

En esta línea, un estudio de IGD Research sitúa al canal de conveniencia como el cuarto con mayor crecimiento a nivel mundial en los próximos cinco años, con una tasa anual compuesta del 4,1%. Europa, segundo mercado global en este formato, verá cómo en 11 de sus 20 principales países se supera el 10% de penetración. En el caso de España, se prevé que sea el séptimo mercado europeo en ventas en 2028, con un crecimiento anual estimado del 3,4%.

Alonso ha subrayado además el valor estratégico de este canal como vía para conectar con nuevos consumidores, especialmente jóvenes, que realizan compras rápidas y frecuentes, vinculadas a momentos concretos del día o a reuniones en casa con amigos. Compras, en muchos casos, motivadas por necesidades muy concretas, como productos fríos, snacks o bebidas para llevar o compartir.

