El Circo Raluy Legacy transforma Alicante en un universo futurista con “CYBORG”

El Circo Raluy Legacy regresa a Alicante con una de sus producciones más ambiciosas y rompedoras: “CYBORG”, un espectáculo que desafía los límites humanos y artísticos y que convierte la pista en un viaje sensorial entre el pasado y el futuro, desde la emoción del presente. La nueva gira se estrena mañana viernes, 6 de febrero, en la Avenida Doctor Rico.

Con una estética poderosa, casi cinematográfica, y una narrativa visual que bebe del imaginario futurista, CYBORG propone una experiencia que va más allá del circo tradicional. “Más que un espectáculo es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos”, explica Louisa Raluy, codirectora del circo. “Hay actuaciones de alto riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales y, por supuesto, mucho humor”.

El espectáculo ha cautivado ya a más de 350.000 espectadores en su primer año de gira, consolidándose como uno de los montajes circenses más impactantes del momento. Su fuerza visual se apoya en una cuidada puesta en escena, una coreografía milimétrica y un vestuario atrevido que refuerza el universo cyber que envuelve toda la función.

Entre los números más destacados se encuentra El Globo de la Muerte, a cargo de Los Segura, una demostración extrema de acrobacia y precisión que mantiene al público en vilo. Regresan también a la pista, tras tres años alejadas de los escenarios, las hermanas Raluy, Niedziela y Emily, junto a Dimitri, maestro de ceremonias del espectáculo, y los carismáticos Bigotes y Pietro, responsables del humor. Por primera vez en España, los internacionales Legión Malambo ponen a prueba su destreza física y resistencia, mientras que artistas como The Black Angels o la hipnótica Rita aportan elegancia, misterio y fuerza visual al conjunto.

“Estamos ante una puesta en escena arriesgada, revolucionaria y atrevida, arropada por una brillante coreografía y un impactante vestuario”, destaca Louisa Raluy, codirectora del circo.

CYBORG se define como “un cyberespectáculo lleno de valores humanos, donde la evolución del circo se encuentra con la revolución del arte”. Una propuesta única que reafirma al Circo Raluy Legacy, recién galardonado con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, como uno de los grandes referentes del circo contemporáneo europeo.

Hoy, en Más de Uno Alicante, hablamos con Louisa Raluy sobre este estreno que promete convertir la ciudad en epicentro de la magia, el riesgo y la emoción.