MOVILIDAD DE CINE

Cine para reflexionar sobre cómo nos movemos: Vectalia se suma a la Semana de la Movilidad

El ciclo “Cine sobre ruedas”, que se realizará en la sala Altamira de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, comenzará el martes 16 de septiembre a las 18.30 horas

Luz Sigüenza

Alicante |

Movilidad Vectalia

Este año la Semana Europea de la Movilidad será de cine. Vectalia, el Aula de Cine y Audiovisual de la Universidad de Alicante, la Sede Universitaria y Cátedra Vectalia Movilidad organizan un ciclo de cine durante cuatro días donde los asistentes podrán disfrutar de una selección de películas que, desde distintos géneros y enfoques, muestran historias en torno al transporte y la movilidad.

Hoy en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con Ezequiel Moltó, director de comunicación de Vectalia sobre los detalles de un ciclo que finalizará el 24 de septiembre.

