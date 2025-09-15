Cine para reflexionar sobre cómo nos movemos: Vectalia se suma a la Semana de la Movilidad

Este año la Semana Europea de la Movilidad será de cine. Vectalia, el Aula de Cine y Audiovisual de la Universidad de Alicante, la Sede Universitaria y Cátedra Vectalia Movilidad organizan un ciclo de cine durante cuatro días donde los asistentes podrán disfrutar de una selección de películas que, desde distintos géneros y enfoques, muestran historias en torno al transporte y la movilidad.

Hoy en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con Ezequiel Moltó, director de comunicación de Vectalia sobre los detalles de un ciclo que finalizará el 24 de septiembre.