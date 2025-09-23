Manuel Desantes, reconocido jurista y bibliófilo, dona su colección de ediciones multilingües de Don Quijote para enriquecer el patrimonio cultural de El Pedernoso y la comarca, a las puertas del certamen ‘El Quijote Negro e Histórico".
Cerca de 200 ediciones multilingües de Don Quijote llegan a El Pedernoso gracias a Manuel Desantes
El anuncio de la histórica donación se ha realizado en Más de uno Alicante ante la alcaldesa de El Pedernoso, Ana Cantarero, y el comisario del certamen ‘El Quijote Negro’, Manuel Avilés
Quijote Negro