ONDA LITERARIA

Cerca de 200 ediciones multilingües de Don Quijote llegan a El Pedernoso gracias a Manuel Desantes

El anuncio de la histórica donación se ha realizado en Más de uno Alicante ante la alcaldesa de El Pedernoso, Ana Cantarero, y el comisario del certamen ‘El Quijote Negro’, Manuel Avilés