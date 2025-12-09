CON LUZ SIGÜENZA

Celebrar la Navidad mirando al mar: la propuesta del Meliá Alicante

Además de la gran fiesta de Nochevieja, Meliá Alicante ha diseñado propuestas gastronómicas para los días más señalados, pensadas para quienes buscan una Navidad diferente y solo quieren preocuparse de disfrutar

Luz Sigüenza

Alicante |

Idoia Elosua con Luz Sigüenza

En “Más de Uno Alicante” hemos hablado con la directora comercial de Meliá Alicante, Idoia Elosua, para adelantarnos a las propuestas que el hotel ha preparado con motivo de la Navidad. Situado en pleno centro de Alicante, entre la playa del Postiguet y el puerto deportivo, Meliá Alicante ofrece desde su privilegiada ubicación una experiencia única con balcón al Mediterráneo, a pocos pasos del casco antiguo y con todas las comodidades de un hotel de referencia.

Para estas fechas, cuando muchos prefieren relajarse sin preocuparse por cocinar o preparar reuniones, Meliá Alicante ha diseñado una agenda gastronómica especial: cenas y comidas en los días señalados, pensadas tanto para quienes pernocten en el hotel como para aquellos que quieran disfrutar simplemente desde la ciudad.

La iniciativa tiene claro su objetivo: ofrecer una Navidad distinta, cómoda y elegante, en un entorno privilegiado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer