Celebrar la Navidad mirando al mar: la propuesta del Meliá Alicante

En “Más de Uno Alicante” hemos hablado con la directora comercial de Meliá Alicante, Idoia Elosua, para adelantarnos a las propuestas que el hotel ha preparado con motivo de la Navidad. Situado en pleno centro de Alicante, entre la playa del Postiguet y el puerto deportivo, Meliá Alicante ofrece desde su privilegiada ubicación una experiencia única con balcón al Mediterráneo, a pocos pasos del casco antiguo y con todas las comodidades de un hotel de referencia.

Para estas fechas, cuando muchos prefieren relajarse sin preocuparse por cocinar o preparar reuniones, Meliá Alicante ha diseñado una agenda gastronómica especial: cenas y comidas en los días señalados, pensadas tanto para quienes pernocten en el hotel como para aquellos que quieran disfrutar simplemente desde la ciudad.

La iniciativa tiene claro su objetivo: ofrecer una Navidad distinta, cómoda y elegante, en un entorno privilegiado.