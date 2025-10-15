Carmen Robledillo: No somos seres diabólicos, solo queremos una ciudad limpia, segura y con vivienda para todos

Hoy en Más de Uno Alicante hemos hecho un análisis del rumbo de la ciudad tras el debate sobre el estado de Alicante, celebrado el pasado lunes. Han pasado ya más de dos años desde el inicio del actual mandato, y este debate servía, precisamente, para hacer balance de lo hecho hasta ahora y dibujar hacia dónde debe avanzar la ciudad de aquí a las próximas elecciones.

Carmen Robledillo ha defendido hoy que Vox no está en el Ayuntamiento para sostener al Partido Popular, sino para ofrecer una alternativa real de gobierno. La portavoz de la formación de Abascal ha insistido en que los próximos dos años serán decisivos para demostrar que Alicante puede gestionarse mejor, con más eficacia, más limpieza y más oportunidades para quienes viven y trabajan en la ciudad.

Su mensaje ha sido claro: Vox quiere marcar perfil propio y dejar su sello en la política municipal, mirando ya de reojo a las elecciones de 2027