Caravaning Alicante vuelve a Fira Alacant: la gran feria del viaje sobre ruedas del Levante

Como cada año, la feria del caravaning de la provincia de Alicante ya está de vuelta. Caravaning Alicante regresa con fuerza, respaldada por el excelente momento que atraviesa el sector y consolidada como una de las citas más importantes del caravaning en España y, sin duda, la mayor del Levante.

El certamen celebra su 33ª edición y lo hace con cifras que avalan su crecimiento: más de 60 expositores se darán cita durante dos fines de semana, del 6 al 8 y del 13 al 15 de febrero, en Fira Alacant, ubicada en el kilómetro 731 de la N-340, en Elche, muy cerca del aeropuerto y de la estación de tren de Torrellano. El horario será ininterrumpido, de 10:30 a 19:00 horas.

Durante la feria, los visitantes podrán encontrar una amplísima oferta en caravanas, autocaravanas, campers, mobil homes y todo tipo de productos relacionados con el caravaning. A ello se suman vehículos de ocasión, promociones especiales y opciones de alquiler, una oportunidad ideal para quienes quieren iniciarse o renovar su casa sobre ruedas.

Caravaning Alicante permite además tratar directamente con las principales marcas del mercado, facilitando el contacto con proveedores y ahorrando tiempo y desplazamientos. Como es habitual, el certamen contará también con una gran zona de accesorios, piezas de recambio y soluciones energéticas y tecnológicas para mejorar la autonomía y el confort en ruta.

El evento va más allá de los vehículos. El ocio y el turismo tendrán un papel destacado con la presencia de campings, oficinas de turismo y ofertas vacacionales, además de actividades para los más pequeños y charlas a cargo de influencers y empresas del sector. La oferta gastronómica estará cubierta con food trucks y los servicios de restauración del recinto ferial.

Desde la organización se espera una afluencia de público superior a la de ediciones anteriores, impulsada por el auge de una forma de viajar que cada vez atrae a más personas y que, para muchas, se ha convertido en una auténtica forma de vida.

Hoy en Más de uno Alicante hablamos con José Cruz, gerente de Caravaning Alicante, para conocer las claves de esta edición y analizar el presente y futuro de un sector que no deja de crecer.