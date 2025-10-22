Campus Cámara CEU inicia su formación con 16 profesionales en el área de Marketing Digital potenciado por Inteligencia Artificial

El Campus Cámara CEU ha estrenado en Alicante su primer Programa de Formación Avanzada (PFA), centrado en la aplicación de la inteligencia artificial al marketing digital. Dirigido por el profesor José Martínez Sáez y coordinado por Javier Gosende, el curso ha reunido a 16 participantes entre egresados universitarios y profesionales en activo de empresas como Carmencita, Injusa, Revestech o Cyma, reflejando la diversidad del tejido productivo alicantino.

Los responsables del proyecto destacan que los contenidos se diseñan junto a empresas y profesionales en activo, lo que garantiza la aplicación inmediata de los conocimientos en el entorno laboral. “La formación práctica y adaptable es clave para responder a los cambios del mercado”, subrayó Rafa Fernández, director de Cámara Alicante.

El Campus Cámara CEU propone un modelo modular y flexible, alternativo a los másteres tradicionales, que permite avanzar desde microcredenciales de corta duración hasta títulos de Experto Universitario o másteres de Formación Permanente. Su oferta se articula en seis áreas: Derecho de la Empresa y los Negocios, Dirección Fiscal y Tributación, Dirección Corporativa y Financiera, Transformación Digital e Innovación Empresarial, Mejora Competitiva y Liderazgo y Cambio.

Antes de que finalice el año, está previsto que se activen nuevos programas en varias de estas áreas, con el objetivo de consolidar una oferta formativa avanzada en la provincia de Alicante y contribuir a la mejora de la competitividad de su tejido empresarial.

Hoy, en Más de uno Alicante, hemos conocido todos los detalles del proyecto de la mano de Javier Gosende, coordinador del proyecto.