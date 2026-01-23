FITUR 2026

El Campello suma cultura a su oferta turística con la reedición de una exposición itinerante sobre Altamira

El municipio refuerza su atractivo más allá del sol, la playa y la gastronomía con una muestra dedicada a una de sus figuras más universales

Luz Sigüenza

Alicante |

Juanjo Berenguer

El Campello continúa consolidándose como uno de los destinos más completos de la Costa Blanca, combinando su tradicional atractivo basado en el sol, las playas y la gastronomía mediterránea con una apuesta firme por la cultura y la divulgación histórica. En esta línea, el municipio impulsa una nueva iniciativa que pone el foco en una de sus figuras más relevantes: el jurista y humanista Rafael Altamira, coincidiendo con la finalización del año dedicado a su figura.

Con más de 20 kilómetros de litoral, amplias playas como Muchavista y Carrer la Mar, y un rosario de calas de aguas tranquilas, El Campello ofrece un entorno privilegiado para el descanso y el ocio activo. A ello se suma una cocina de marcado carácter marinero, con el arroz y el pescado fresco como protagonistas, y una amplia oferta de restauración repartida entre el paseo marítimo, el puerto y las zonas residenciales más próximas al mar.

Este posicionamiento turístico se ve reforzado ahora con la reedición de una exposición dedicada a Altamira, una muestra que el Ayuntamiento ha decidido recuperar y convertir en itinerante con el objetivo de acercar su legado artístico y personal a un público más amplio. La iniciativa permitirá que diferentes municipios, centros culturales o entidades interesadas puedan acoger la exposición y difundir la figura de uno de los referentes culturales vinculados a El Campello.

La propuesta cultural se enmarca dentro de una estrategia municipal orientada a diversificar la oferta turística y a poner en valor el patrimonio histórico y artístico local, complementando los atractivos tradicionales del destino. De este modo, El Campello amplía su relato como localidad mediterránea, capaz de ofrecer experiencias ligadas al ocio y la naturaleza, pero también a la cultura y la identidad.

La combinación de litoral, servicios turísticos consolidados y propuestas culturales convierte al municipio en una opción atractiva tanto para estancias vacacionales como para escapadas de corta duración, reforzando su imagen como destino equilibrado y con personalidad propia dentro de la Costa Blanca.

Nos lo ha contado en Más de uno Alicante su alcalde, Juanjo Berenguer.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer