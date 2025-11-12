La Bienvenida a la Navidad de Vectalia se vuelca con el Párkinson: accesibilidad, dignidad y esperanza

Ya hay fecha y asociación a la que se destinará la recaudación de la Bienvenida a la Navidad. El próximo lunes 1 de diciembre, el restaurante Maestral de Alicante acogerá el tradicional cóctel benéfico organizado por el grupo Vectalia, un evento solidario que cada año reúne a empresas, instituciones y ciudadanos comprometidos. En esta edición, la recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Párkinson Alicante para desarrollar mejorar la accesibilidad y atención a personas con Párkinson avanzado y sus familias.

El proyecto de la Asociación Párkinson Alicante, seleccionado como beneficiario del tradicional cóctel solidario de Vectalia, tiene como objetivo reformar la planta superior de su sede para crear dos cuartos de baño adaptados, accesibles y seguros, uno de ellos con ducha, que permita realizar el aseo personal de las personas atendidas. Esta obra es esencial, ya que actualmente la entidad no dispone de baños accesibles en esa planta ni de un espacio adecuado para el aseo, algo cada vez más necesario ante el aumento de personas en situación de dependencia con Párkinson avanzado. Con la reforma, la planta superior podrá acoger nuevas actividades y terapias rehabilitadoras, además de ofrecer espacios de inclusión social y apoyo, mejorando así la atención integral a las personas afectadas y facilitando la conciliación familiar.

Hoy en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con Ezequiel Moltó, director de comunicación de Vectalia y con Mar Quesada, directora de la Asociación Parkinson Alicante.