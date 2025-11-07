Bienestar, gastronomía y descanso: así se celebra la Navidad en Hotel Bonalba

Hoy hemos trasladado nuestro estudio al Hotel Bonalba, en Mutxamel, para conocer de primera mano cómo se prepara este complejo turístico de referencia ante la llegada de la Navidad. Un lugar que combina alojamiento, gastronomía y bienestar, y que cada año recibe a cientos de visitantes que buscan desconexión, celebraciones de empresa o simplemente disfrutar de unos días de descanso.

A lo largo del programa hemos hablado del trato cercano que caracteriza al hotel y de cómo se fideliza a quienes repiten temporada tras temporada; hemos profundizado en la propuesta culinaria que representó a Mutxamel en Alicante Gastronómico; y descubierto la experiencia completa del Wellness & Beauty Center, que va mucho más allá de un SPA tradicional. Tres áreas que, unidas, componen la oferta con la que el Hotel Bonalba encara este final de año.

Para conocer todos los detalles de las propuestas de Hotel Bonalba, de cara a esta Navidad, hemos charlado con el propietario Aymeric Florín, la directora del hotel, Vanessa Fernández, con Pablo Pecastaing, jefe de cocina y Sonia Jordá, encargada del Wellness and Beauty Center; con ellos hemos recorrido las bondades de un establecimiento en clavado en un lugar privilegiado del Mediterráneo como Hotel Bonalba.