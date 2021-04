EL OJO CRÍTICO DE MIGUELITO

Bicho Raro presenta en Más de uno Alicante su nuevo sencillo 'Con pocos detalles'

Aunque no nos ha podido acompañar nuestro colaborador, Miguel Noguera, ha hecho lo posible por no perderse la 'fiesta' de la presentación del grupo de rock alternativo que tuvo la valentía de iniciarse en plena pandemia, lo que no les ha impedido cosechar grandes exitos