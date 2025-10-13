CON LUZ SIGÜENZA

El Benalúa Fest llenará las calles del barrio de regalos, música y sorpresas el sábado 25 de octubre

En 'El ojo crítico de Miguel Noguera' hoy descubrimos una propuesta que anima a vecinos y empresarios locales a implicarse en la vida de un barrio emblemático de Alicante, con una larga tradición comercial

Luz Sigüenza

Alicante |

Benalúa Fest 25

Hoy, en Más de uno Alicante, hemos contado con Miguel Noguera como maestro de ceremonias, Roque Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes y Afines de Benalúa, y Jorge Páez, integrante de Trivox Style Il Divo.

Con ellos hemos hablado sobre una jornada lúdica y de dinamización del barrio, que comenzará a las 10:30 de la mañana con un Escape Market.

A lo largo del día habrá muchas actividades: a las 18:00 horas, exhibición del Fujioka Kárate Club Alicante; y a continuación, sorteo de regalos que dará paso al concierto de Trivox a las 19:30h.

Las sorpresas y premios continuarán hasta las 21:30 horas, momento en que tomará el relevo DJ Pedacito Mix con su Revival 80 y 90 para cerrar la jornada con música y buen ambiente.

