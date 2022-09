Una asociación animalista trabaja en la montaña de Alicante para garantizar la supervivencia del ciervo macho cada vez más escaso

Desde proporcionarles agua fresca en diversos puntos de la montaña, hasta ayudarles a protegerse fuera de los cotos en época de caza. ADHIF lucha por evitar que el ciervo desaparezca de los montes de la provincia. En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con Carlos Javier Sapena, quien nos ha trasladado su preocupación por la escasa presencia de ciervos macho esta temporada: "estamos en época de berrea y son pocos los ejemplares que se están escuchando" y tampoco se les está viendo a través de las cámaras de trampeo que la asociación tiene en el monte.

Ciervo avistado en la montaña de Alicante | ADHIF

Otro de los objetivos que se han marcado, es el de sacar del catálogo de especies invasoras a la cabra 'arruí' puesto que su comportamiento no coincide con su catalogación ya que no trasmite enfermedades, no se hibrida y no perjudica a otras especies, por lo que exigen que se declare especie naturalizada.