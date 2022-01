ARA Alicante rechaza la prolongación del pasaporte Covid alegando que no ha servido para evitar los contagios

César Anca ha hecho estas declaraciones en Más de uno Alicante con Luz Sigüenza, tras conocerse la intención del President, Ximo Puig, de prolongar el pasaporte Covid en la Comunitat Valenciana. Puig, ha asegurado que pedirá el aval del TSJ para poder llevar a cabo dicha medida restrictiva. El sector de la hostelería se muestra contrario a mantener unas restricciones que no han sido efectivas frente a los contagios de la sexta ola. Anca solicita a las autoridades que se dejen de desviar la atención sobre lo verdaderamente importante como es la falta de personal sanitario en hospitales y atención primaria. "No se puede pedir a la gente que no enferme para que no tenga que ir al médico" ha dicho.