Antonio Mercero, integrante del trío literario Carmen Mola, regresa en solitario con una novela que explora una intensa historia familiar

Mercero, conocido por formar parte del exitoso trío literario Carmen Mola, vuelve a publicar en solitario con una historia que ahonda en las relaciones familiares y en las tensiones que surgen entre generaciones. La novela propone un retrato profundo y actual de la sociedad española, a través de personajes que se debaten entre el amor, los secretos y las heridas del pasado.

Con esta obra, publicada en Editorial Planeta, el autor confirma su capacidad para construir tramas humanas y cercanas, manteniendo el pulso narrativo que le ha dado reconocimiento dentro y fuera del colectivo Carmen Mola.