Andrés Perelló en Más de uno Alicante: "Casa Mediterráneo impulsa a Alicante como punto clave del diálogo mediterráneo"

Hoy en Más de Uno Alicante hemos recibido a Andrés Perelló, director general de Casa Mediterráneo. Desde su transformación y apertura en la antigua estación de Benalúa, Casa Mediterráneo se ha consolidado como un consorcio público dedicado a la diplomacia cultural y el diálogo entre los países ribereños del Mediterráneo. Hablaremos del balance de su actividad desde la apertura de la sede, los hitos alcanzados, la programación que queda hasta final de año y las previsiones para 2026.