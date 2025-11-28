CON LUZ SIGÜENZA

Andrés Perelló en Más de uno Alicante: "Casa Mediterráneo impulsa a Alicante como punto clave del diálogo mediterráneo"

El director general de la institución diplomática y cultural ha hecho balance de los primeros años de vida de un espacio concebido para tender puentes entre países que comparten historia, mar y un futuro común

Luz Sigüenza

Alicante |

Andrés Perelló junto a Luz Sigüenza

Hoy en Más de Uno Alicante hemos recibido a Andrés Perelló, director general de Casa Mediterráneo. Desde su transformación y apertura en la antigua estación de Benalúa, Casa Mediterráneo se ha consolidado como un consorcio público dedicado a la diplomacia cultural y el diálogo entre los países ribereños del Mediterráneo. Hablaremos del balance de su actividad desde la apertura de la sede, los hitos alcanzados, la programación que queda hasta final de año y las previsiones para 2026.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer