CON LUZ SIGÜENZA

Ana Barceló tilda de “broma” la reunión entre la Conselleria y el Ayuntamiento de Alicante sobre el centro de mayores de Plaza América

La portavoz socialista, Ana Barceló, ha señalado en Más de uno Alicante que desde el Consell eran plenamente conscientes de que esta situación acabaría produciéndose y no entiende cómo no se adoptaron medidas para evitarla

Luz Sigüenza

Alicante |

Ana Barceló con Luz Sigüenza

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha confirmado que ofrecerá soluciones al Ayuntamiento de Alicante para garantizar el servicio de atención diurna a mayores, entre ellas la búsqueda de una nueva ubicación que cumpla la normativa vigente y asegure a los usuarios sus actividades, compañía y asistencia. Sin embargo, esta medida no ha sido bien recibida por Ana Barceló, quien considera que llega tarde y que, mientras tanto, se ha dejado desatendidos a los mayores alicantinos.

Pero no ha sido el único tema tratado hoy en Más de uno Alicante con la portavoz socialista. La complicada situación que atraviesa la vivienda en la actualidad y el modelo de ciudad de Alicante, han sido otros temas puesto sobre la mesa en la entrevista.

Además la exconsellera ha asegurado que su grupo no dejará de trabajar para mejorar la asistencia social a los más necesitados y por el medio ambiente, en grave crisis especialmente con el cambio climático.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer